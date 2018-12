Tragedia in discoteca, fermato per droga il giovane dello spray

Ha solo 15 anni il ragazzino che secondo alcuni testimoni avrebbe spruzzato dello spray urticante tra le centinaia di giovani che aspettavano Sferaebbasta nella Lanterna Azzurra di Corinaldo, provocando il fuggi fuggi che è costato la vita a 5 di loro e ad una mamma. Il giovane è in stato di fermo per la droga trovatagli ieri mattina a casa, dove gli investigatori sono arrivati dopo averlo identificato solo in base alle testimonianze degli altri ragazzi che erano nel locale. Nei suoi confronti non sono dunque stati fatti atti formali per quanto accaduto venerdì sera: non è stato sentito e il suo nome non è ancora iscritto nel fascicolo aperto dalla procura dei minori per omicidio preterintenzionale.

Ma gli investigatori stanno continuando a lavorare anche sull'altro filone, quello che riguarda la sicurezza del locale e il numero di persone presenti.

Migliorano le condizioni di 4 dei 7 giovani ricoverati in gravi condizioni. E' quanto trapela dall'ospedale regionale di Torrette di Ancona, dove i ragazzi sono stati ricoverati in codice rosso. Tra loro, la giovanissima uscita ieri dal coma farmacologico e che, come ha riferito sua madre, respira autonomamente.