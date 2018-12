Siracusa, ex Province: ok della Camera a due emendamenti del M5S per garantire servizi, stipendi e investimenti

Due emendamenti alla legge di bilancio sono stati presentati dai deputati del Movimento 5 Stelle e hanno ricevuto il via libera del Governo alla Camera.

"I due emendamenti - spiega il deputato siracusano Paolo Ficara - mirano a garantire le risorse economiche alle ex province, affinché vengano assicurati i servizi all’utenza, il pagamento degli stipendi e la realizzazione degli investimenti anche attraverso un tavolo di lavoro permanente tra Ministero e Regione e un monitoraggio costante degli impegni e della loro sostenibilità economica. È arrivato il momento di correggere gli errori del precedente governo - continua Ficara - e riparare alle madornali sviste della Regione Siciliana. È necessario ridefinire i rapporti finanziari tra lo Stato e la Regione ed intervenire sul cosiddetto prelievo forzoso, cioè quel contributo che le ex province destinano alla Stato come compartecipazione alla finanza pubblica. Rivedendo gli accordi Stato-Regione - conclude - vogliamo garantire agli enti di area vasta le condizioni per poter svolgere le loro funzioni e assicurare il pagamento degli stipendi".