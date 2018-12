Il Siracusa perde un'occasione d'oro e si fa raggiungere dalla Vibonese

Partita dai due volti quella del Siracusa a Vibo Valentia. Gli azzurri si sono fatti raggiungere a 7' minuti dalla fine.

Buon avvio degli aretuseiche cercano di aggredire alti, ma al 7' i padroni di casa guadagnano un calcio di punizione dai 25 metri. Il tiro di Tito finisce sulla barriera. Tito ci riprova al 19' con una punizione, testa di Malberti, blocca Gomis.

Al 26' Siracusa in vantagggio con un gran tiro di Tuninetti.

Al 36' tiro di Del Col, a fatica Mengoni, scontro con Vazquez. Arbitro ammonisce Finizio , Di Sabatino e Vazquez

Al 41' occasione per Catania che sotto misura alza la mira. Il primo tempo si chiude sull'1-0 per il Siracusa.

Nella ripresa i calabresi partono subito forte, al 49' punizione di Tito, topica di Gomis, la palla in angolo. Continua la pressione dei padroni di casa: al 50' altra presa difettosa di Gomis, la difesa rimedia.

Al Minuto 62, fallo di Turati su Bubas: calcio di punizione deviato in angolo da Gomis.

All'84' pareggio della Vibonese con un tiro non irresistibile di Silvestri. All'88' bella iniziativa di Vazquez, Mengoni si salva in extremis.

La gara si chiude 1-1.