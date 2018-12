Siracusa celebra la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani

Anche Siracusa aderisce all'iniziativa #dirittiatestaalta per celebrare il 70°anniversario della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani. L'iniziativa è organizzata da ActionAid Italia , Amnesty International - Italia Caritas Italiana, EMERGENCY e Oxfam Italia.

Domani alle 18,00 in piazza Santa Lucia sarà accesa fiaccolata contro le violazioni dei diritti come altre 80 città italiane.

Saranno presenti:

Anpi Siracusa

Arci Siracusa

Arcigay Siracusa

Stonewall GLBT Siracusa

AMICI di Siracusa Città Educativa

Libera Siracusa

No Hate Speech Movement Italia

Giosef Siracusa

Rete Degli Studenti Medi Siracusa

UNIONE DEGLI STUDENTI SR

CHIESA BATTISTA DI SIRACUSA E FLORIDIA

SlowFood Condotta di Siracusa

Circoscrizione Santa Lucia

AVIS Comunale Siracusa

Croce Rossa Italiana - Comitato di Siracusa

PARROCCHIA MARIA MADRE DELLA CHIESA (Bosco Minitti)

CONNESSIONI

REA

Associazione Culturale Italo-Araba di Siracusa