Siracusa, il Consiglio comunale al lavoro sul bilancio

Si apre domani in consiglio comunale a Siracusa la sessione dedicata al bilancio. Lo strumento finanziario sarà incardinato, per permettere ai consiglieri di poter presentare gli emendamenti alla proposta della Giunta. Dopo l’acquisizione dei pareri tecnici e contabili degli uffici, nonché del parere dei Revisori dei Conti, Bilancio e relativi gli emendamenti saranno portati in aula per essere approvati.

Il Consiglio, in queste settimane, sarà inoltre chiamato ad approvare altri provvedimenti direttamente collegati al Bilancio, tra i quali il “Piano Triennale delle Opere Pubbliche” ed il “Piano di alienazione”.