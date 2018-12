Siracusa, torna il presepe sommerso in Ortigia. LE FOTO

Come è ormai consueto negli ultimi 6 anni, il giorno dell'Immacolata è anche il giorno del collocamento del Presepe sommerso a Riva Forte Gallo, in Ortigia ad opera dell'associazione di volontariato Ross del presidente Carmelo Bianchini.

Hanno partecipato almeno 16 associazioni di volontariato per quello che è diventato un appuntamento irrinunciabile.

Dopo la benedizione, il corteo dal Tempio di Apollo fino al Ponte Umbertino e, alla presenza di tanti siracusani e turisti, il presepe è stato calato sott'acqua per essere fissato al fondale.