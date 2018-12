Siracusa, l'Ortigia fa pari con il Posillipo

Finisce in parità tra Posillipo e Ortigia alla nona giornata di andata del massimo campionato di pallanuoto maschile.

Al PalaCasoria finisce 5 a 5 al termine di una partita non bellissima ma capace, comunque, di regalare emozioni fino al termine.

Tra i siracusani appaiono evidenti gli strascichi fisici dopo l’impresa di Vouliagmeni. Ritmi alti e pressing continuo, consentono ai campani di andare prima sul 3 a 0 e, poi, chiudere sul +2 al secondo parziale. Il terzo tempo che si chiude a reti inviolate e l’Ortigia prova il tutto per tutto nell’ultimo tempo.

Una rimonta che si compie con la rete di Di Luciano e la doppietta di Vapenski che, a meno di 15 secondi dal termine, ha anche la possibilità di scagliare il tiro della vittoria. Ma la sua conclusione forse affrettata non impensierisce il portiere posillipino.

"Eravamo stanchi - commenta Stefano Piccardo, allenatore dell'Ortigia - Abbiamo iniziato male e loro hanno invece indovinato l’approccio. È comunque un buon pareggio in una piscina difficile e contro una squadra che si sta facendo rispettare in campionato. La squadra ha dimostrato di avere cervello affidandosi alla ragione e all’esperienza per gestire la stanchezza. Sono stati veramente bravi, ora cerchiamo di rifiatare in vista del prossimo impegno di campionato".