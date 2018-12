Siracusa, arrivano i Doni di Natale per bimbi in difficoltà

Si rinnova il grande momento di solidarietà organizzato dall'associazione La Bacchetta Magica con la presidente Antonella Quattropani. Anche quest' anno fattiva e importante collaborazione del gruppo "Siracusa Nel Mondo" coordinato da Michele Buonomo.

"Dona un Sorriso con un Gioco" evento riservato a famiglie con difficoltà nel far gioire i propri figli o nipoti. L'intento è quello di allietare il Natale ,anche a chi non potrà mettere sotto l'albero un dono, con una raccolta di giocattoli usati o nuovi da donare ai bimbi che appartengono a famiglie in difficoltà. Chiunque volesse partecipare all'evento donando un giocattolo, usato ma in buone condizioni e se possibile meglio nuovo,può consegnarlo( lavato se già usato) confezionato con indicazione di sesso ed età dal 10 al 18 Dicembre. Con orario dalle 17.30 alle 19.00, c/o La Bacchetta Magica in Via Alessandro Specchi 102. Per eventuali informazioni è possibile contattare solo tramite messaggi whatsapp il numero di telefono 3339263269.

Nei prossimi giorni sarà comunicato giorno, luogo e orario di consegna dei giocattoli.