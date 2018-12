Siracusa, consegnato un tratto della pista ciclabile alla Fidal

Consegnato, questa mattina, il tratto della pista ciclabile “Rossana Maiorca” che è stata “adottata” dalla Federazione atletica leggera nell’ambito del Progetto Parchi concordato con l’Associazione nazionale comuni italiani. L'iniziativa rientra nel programma volto ad individuare, all'interno delle aree verdi cittadine, percorsi adeguati alla promozione della pratica sportiva e della salute. Nel caso di Siracusa, il tragitto individuato sono i cinque chilometri finali della pista, a partire dalla corrispondenza con via Sicilia fino all'ex tonnara di Santa Panagia.

Alla cerimonia, presente il sindaco Francesco Italia che ha dichiarato: "Siamo contenti che la Fidal, che mi sento di ringraziare, dopo una nostra richiesta, abbia ritenuto la pista ciclabile adatta ad un approccio responsabile allo sport".

Insieme al sindaco Italia, erano presenti, il segretario nazionale Fidal, Fabio Pagliara, Paolo Gozzo e Antonio Siracusa, rispettivamente sub commissario regionale e presidente provinciale Fidal, il progettista, Vincenzo Tripoli e l’assessore allo Sport Nicola Lo Iacono, che ha detto: “Esprimo piena soddisfazione e compiacimento per questa iniziativa finalizzata alla pratica sportiva nella assoluta consapevolezza che la fruibilità di ambienti sportivi favorisce l’integrazione sociale e la tutela della salute”

Con l'intervento è stata collocata una bacheca riassuntiva e 11 paline informative distanziometriche. Il percorso non sarà ad uso esclusivo dei podisti; la bacheca conterrà un decalogo sui comportamenti da tenere nella pratica sportiva e per una fruizione corretta e rispettosa delle esigenze di tutti, a cominciare dai soggetti più deboli.