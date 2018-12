Siracusa, Munafò su elezioni Rsu Uiltec: "Il nostro sindacato punto di riferimento per i lavoratori"

"Segno che il nostro sindacato rimane un punto di riferimento per tutti i lavoratori". Commenta così il segretario generale territoriale Siracusa-Ragusa-Gela, Stefano Munafò, il risultato elettorale Rsu della Uiltec di Siracusa (eletti 44 delegati su 109 sindacali nella provincia siracusana).

"E' stata premiata - ha detto - non solo la politica messa in campo in questi anni che ha portato alla vittoria di tante importanti battaglie e al raggiungimento di importanti accordi ma anche determinate responsabilità da parte di tutta l'organizzazione che fonda la sua azione sullo sviluppo del territorio, la sua sicurezza, ma anche e soprattutto l'ambiente, con l'obiettivo di produrre posti di lavoro, mantenerli e aumentarli se possibile. E con un particolare riguardo, naturalmente, alla salute dei cittadini e di tutto il territorio. Sono tutti capisaldi della Uil il cui impegno e la responsabilità nei confronti dei lavoratori, produce poi un risultato del genere, perché c'è una struttura dietro che lavora in modo capillare con logiche ben precise di sviluppo a tutela dei lavoratori".