Siracusa, hashish e cocaina nella cassetta delle lettere di un appartamento: indagini

Trovata droga all'interno della cassetta delle lettere di un appartamento in via Immordini a Siracusa. Ieri pomeriggio la scoperta della Polizia di Stato di Siracusa.

Dentro la cassetta è stato rinvenuto un contenitore di metallo contenente 4 dosi di hashish (per un totale di 15,40 grammi) e 18 dosi di cocaina (per un totale di 5,8 grammi). La droga è stata posta sotto sequestro, la Polizia ha avviato le indagini.

Segnalato, infine, alla competente Autorità un 28enne siracusano trovato in possesso 1,61 grammi di hashish.