Siracusa, truffano donna anziana: trovati in un B&B a Catania

Sono stati denunciati, dalla Polizia di Stato di Siracusa, per il reato di truffa, D.M.A., 68 anni, e D.M.V., 43 anni, entrambi napoletani e già noti alle forze dell’ordine.

Tutto parte dal 5 dicembre di quest'anno, quando una donna anziana denuncia una truffa da parte di due malviventi ai quali aveva consegnato 600 euro e preziosi.

Durante le indagini, gli Agenti hanno raccolto testimonianza di vittime truffate con lo stesso modus operandi.

I due sono stati rintracciati in un B&B sito a Catania, dove, a seguito di perquisizione domiciliare, sono stati trovati con la somma di 7mila euro, vari oggetti in oro ed un bilancino di precisione, tutto provento delle varie truffe. Il tutto è stato sequestrato sequestrato.