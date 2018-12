Priolo Gargallo, chiesti 15 anni di reclusione per l’ex sindaco Antonello Rizza

Pene severe per gli imputati coinvolti nell'operazione Qualunquemente. La pena più alta è stata chiesta per l'ex sindaco di Priolo Gargallo, Antonello Rizza, per il quale il Pm, Margherita Brianese, ha chiesto 15 anni di reclusione.

Dieci anni sono stati chiesti per l’ex assessore comunale Beniamino Scarinci; otto anni di carcere per Salvatore Passarello; cinque anni per per la dirigente comunale Flora La Iacona e per Carlo Auteri; tre anni e dieci mesi di reclusione per Lucia Grasso e Nunziata Bafumo; tre anni e sei mesi di reclusione per Giuseppe Pinnisi e Paola Scalogna; tre anni per Concetta Caccamo e Giuseppa Arcidiacono; due anni e sei mesi per Angelo Palumbo; due anni per l’ex segretario comunale Giuseppe Italia; un anno e sei mesi per Angelo Bosco; un anno per Marco Angelino e cinque mesi di reclusione per Sebastiano Mazzone.

Si torna in Aula il 18 gennaio.