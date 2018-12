Lentini, nascondeva in casa 40 grammi di droga: arrestato operaio

E' stato arrestato ieri, in flagranza di reato, dai Carabinieri di Lentini, M.A., 22 anni, operaio incensurato, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti del tipo hashish e marijuana.

In casa dell'uomo i Carabinieri hanno rinvenuto circa 40 grami di droga, di cui: 5 grammi di hashish nascosta tra la mobilia e 35 grammi di marijuana all'interno di un motoveicolo.

Lo stupefacente rinvenuto veniva sottoposto a sequestro, mentre l’uomo è stato sottoposto agli arresti domiciliari