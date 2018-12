Siracusa, concluso il 2° Congresso nazionale del “Counselling in Radioterapia”

Si è concluso, nel tardo pomeriggio di ieri, all’Urban center di Siracusa, il 2° Congresso nazionale del “Counselling in Radioterapia”, organizzato per il secondo anno di seguito nel capoluogo aretuseo dall’Italian Medical Research.

La tre giorni di formazione ha lasciato un ricco bagaglio di nuove competenze ai corsisti, che hanno seguito con manifesto interesse i relatori, i cui lavori sono stati introdotti e moderati dai direttori scientifici Raffaele Arigliani e Salvatore Bonanno.

“Il congresso- commenta Raffaele Arigliani, medico pediatra di Benevento, tra i formatori d’eccellenza del counselling in Italia- lascia la consapevolezza che il territorio siciliano ha in sé delle potenzialità enormi per rifocalizzare l’attenzione sulla medicina centrata sul paziente e sulla sua famiglia”.