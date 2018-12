Manovra: via libera alla fiducia dalla Camera con 330 sì

Arriva il primo via libera alla legge di bilancio. Alla Camera votano sì alla fiducia 330 deputati di M5s e Lega. Ma il clima è sospeso, da incompiuto. E' assente, dopo aver smentito le voci insistenti di sue dimissioni, il ministro dell'Economia Giovanni Tria, che è a Milano alla prima della Scala. Ed è ancora assente una soluzione al grande rebus della trattativa con l'Europa per evitare le sanzioni. Matteo Salvini e Luigi Di Maio hanno finora respinto le ipotesi messe sul tavolo da Tria e dal premier Giuseppe Conte per tagliare il deficit fino al 2%.

Dal rinvio a giugno di "quota 100" e reddito di cittadinanza, fino alla idea "estrema" di aumenti selettivi dell'Iva, che Tria aveva già prospettato a settembre, in fase di gestazione della manovra, e avrebbe rispolverato in questi giorni. Negli spazi stretti concessi dai due vicepremier, armi per chiudere l'intesa con Bruxelles non ne restano molte. E, nonostante il susseguirsi dei colloqui a Palazzo Chigi, dove Conte riceve Salvini e Giancarlo Giorgetti, una sintesi non c'è. Il tempo corre: se entro la prossima settimana non si raggiunge un'intesa con l'Ue, avvertono i "pontieri", si rischia non solo la procedura d'infrazione ma anche di piombare nell'esercizio provvisorio di bilancio.

Intanto prosegue l'esame sul testo. Dopo la fiducia il dibattito in Aula è ripreso ma l'ok arriverà solo alle 16 di oggi. Il timing lo ha dato lo stesso presidente della Camera, Roberto Fico. Alle ore 11,30 ci sarà la capigruppo, l'Assemblea ricomincerà i lavori alle ore 13, e dopo seguiranno le dichiarazioni di voto a partire dalle 14,30