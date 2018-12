Serie C, l’Eurialo pronta al derby di domani con l’Augusta

Sport e solidarietà al Palacorso. Domani (gara posticipata di un giorno su richiesta delle ospiti) in occasione di Eurialo-Augusta (ore 17.30), uno stand “San Vincenzo De Paoli” sarà presente all’ingresso della struttura sportiva per la raccolta di alimenti non deperibili. Per il terzo anno consecutivo, dunque, la società sportiva aretusea e l’associazione no profit insieme per le persone meno abbienti. “E’ un esperimento che va avanti da tempo con risultati davvero buoni – spiega il vicepresidente dell’Eurialo Salvo Corso – e anche quest’anno siamo lieti di ospitare gli amici della San Vincenzo per aiutare tutti insieme chi vive momenti difficili e purtroppo a Siracusa sono sempre più numerosi i nuclei familiari che necessitano di sostegno. Mi appello alla sensibilità dei nostri tifosi e degli sportivi in generale e sono certo che anche questa volta il raccolto sarà abbondante”.