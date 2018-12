Siracusa esclusa dal piano pluriennale del fondo “Sport e periferie” 2017-2020

Siracusa è stata esclusa dal piano pluriennale del fondo “Sport e periferie” 2017-2020. Si tratta di un grande finanziamento a livello nazionale per gli impianti sportivi per un totale di 100.000.000 euro.

A darne notizia è il Meetup Siracusa.

"Si pensi che la provincia di Messina ha ottenuto i contributi per ben 13 impianti mentre quella di Siracusa nessuno. - si legge in una nota a firma del movimento - Si tratta di una ulteriore occasione mancata, specie per gli impianti sportivi di Siracusa: svenduti o lasciati nel degrado a causa di un'amministrazione inidonea. Il comune di Siracusa, ha preferito accendere ben quattro mutui per un totale di circa quattro milioni di euro per i campi sportivi di Belvedere, Cassibile, stadio Nicola De Simone e Via Pachino, aggravando così la già precaria situazione economica dell'Ente e penalizzando i cosiddetti sport minori, che in questi anni hanno dato tante soddisfazioni alla nostra città".

La prossima scadenza del Bando “Sport e Periferie “, è fissata per il 17 dicembre. Il Movimento esorta il Comune a lavorare in tal senso.