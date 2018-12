Siracusa, caso Eligia Ardita: ieri sera su Quarto Grado la famiglia commenta la sentenza. Ergastolo per Leonardi

C'era gran parte della famiglia di Eligia, ieri sera, in onda su retequattro, davanti l'ultimo albero di Natale fatto da Eligia che "mai sarà smontato", ha detto papà Agatino.

C'era la madre, che raccontava della fondazione intitolata a sua figlia che si occupa di violenza contro le donne, e c'era un grande dolore. "Questa non è la vittoria di nessuno" - commenta in studio l'avvocato della famiglia Eligia.

Ai microfoni di retequattro anche gli avvocati di Christian Leonardi, condannato all'ergastolo in Corte d'Assise. Gli avvocati hanno già annunciato le loro intenzioni di ricorrere in secondo grado.

