Ferla, frana sulla Sp 45: esiste un progetto per la messa in sicurezza

“Un progetto esecutivo di messa in sicurezza del costone franato sulla Sp 45 esiste già, e risale al 2013” lo afferma il sindaco di Ferla, Giansiracusa che porterà lunedì in prefettura un fascicolo contenente il progetto rimasto chiuso nei cassetti dell’ex Provincia di Siracusa.

Il progetto è dotato di tutti i pareri necessari per essere immediatamente esecutivo.

Il sindaco, intanto, è in contatto quotidiano con la presidenza della Regione in attesa di un colloquio con il Presidente Musumeci.