Pachino, mancato pagamento degli stipendi: dipendenti comunali in protesta

Si mobilitano i dipendenti del Comune di pachino per il mancato pagamento del mese di ottobre. Proclamato lo stato di agitazione, ed indetto un sit-in di protesta davanti il Municipio per mercoledì dalle 10 alle 12.

La mobilitazione è stata promossa dalla segreteria generale della Funzione pubblica della Cisl di Siracusa e Ragusa “Chiediamo al Comune ed alle istituzioni politiche pachinesi di giungere in tempi rapidi ad una soluzione – hanno detto il segretario generale della Fp Cisl di Siracusa e Ragusa, Daniele Passanisi insieme alla responsabile del Dipartimento Autonomie locali della Fp Cisl di Siracusa e Ragusa, Letizia Ragazzi – garantendo la corretta e puntuale erogazione degli stipendi ai dipendenti che svolgono un ruolo determinante nel funzionamento della macchina amministrativa comunale. Come sindacato non intendiamo essere strumentalizzati per beghe politiche interne che di fatto penalizzano il lavoro del personale comunale. Per questo rilanciamo un appello al consiglio comunale ed a tutte le istituzioni politiche locali, affinchè si giunga all’atteso pagamento degli stipendi arretrati, garantendo un periodo natalizio ai lavoratori del Comune e riportando la necessaria serenità per decine di famiglie, diverse delle quali monoreddito. Abbiamo indetto, nell’attesa di una soluzione, un sit-in, che si terrà mercoledì dalle 10 alle 12, davanti alla sede del Municipio per mettere in evidenza i ritardi del Comune”.