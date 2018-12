Melilli, scoperto deposito di droga: sequestrati oltre 5 chili di sostanze tra cocaina, marijuana e hashish. Arrestato un uomo

Nascondeva oltre cinque chili di droga di varia natura. Ieri sera, a Melilli, la scoperta dei Carabinieri, a seguito di doppia perquisizione domiciliare, prima nell'abitazione cittadina e poi in quella fuori dal centro, di proprietà di Fabio Di Mauro, 40 anni, celibe, pregiudicato, nullafacente.

Inizialmente, nella prima abitazione, i militari hanno rinvenuto circa 500 grammi di marijuana e 30 grammi di cocaina, nascosta tra i mobili dell'appartamento.

Successivamente, nell'altra abitazione, sempre di proprietà di Di Mauro, i militari hanno rinvenuto 1 chilo e 100 grammi di marijuana e 3 chili e 600 grammi di hashish, insieme al materiale necessario per il confezionamento ed il taglio delle sostanza stupefacenti. L'intero quantitativo di droga è stato sequestrato

I Carabinieri hanno arrestato l'uomo per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti del tipo cocaina, marijuana e hashish.

L'uomo è stato tradotto al Cavadonna