Siracusa, l'Ortigia domani a Napoli contro il Posillipo

L’Ortigia Siracusa si rituffa in campionato ed è pronta per affrontare domani il Posillipo.

La comitiva biancoverde, che dopo il successo di mercoledì a Vouliagmeni è rimasta in Grecia per continuare la preparazione, arriverà a Napoli per effettuare la rifinitura.

"Il dopo coppa ci attende con tre partite importanti – commenta coach Stefano Piccardo – Posillipo, Roma e Catania ci faranno chiudere l’anno e dobbiamo essere bravi a mantenere alta la concentrazione. Già da domani bisognerà dimostrare che il Vouliagmeni è archiviato e che il campionato ci attende con tutte le sue difficoltà. Contro il Posillipo sarà un match difficile; giochiamo contro una squadra che si sta ben comportando in campionato. Hanno dato del filo a torcere alle grandi e hanno un buon potenziale".

Martedì prossimo, dall’urna di Nyon, uscirà fuori l’avversaria dell’Ortigia per la semifinale di Euro Cup. In lizza sono rimasti gli ungheresi dell’OSC Budapest, i montenegrini dello Jadran ed i francesi del CN Marsiglia. Partite di andare e ritorno anche per le semifinali. Gara 1 il 23 gennaio, ritorno il 27 febbraio.

«Giornate incredibili quelle in Grecia – commenta il presidente onorario Giuseppe Marotta – Abbiamo vissuto un’emozione unica e che resterà indelebile. I ragazzi sono stati fantastici, così come tutto lo staff tecnico, Stefano Piccardo su tutti. Ora sotto con il campionato dove non possiamo concederci cali di tensione".