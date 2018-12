Messina, salvò ragazzo da annegamento: premiato sergente esercito

Il sergente Rosario Fazzone, in forza al 4 reggimento genio guastatori di Palermo, ha ricevuto nell'aula magna dell'università i Messina, il Premio Speciale "Orione 2018" per aver salvato la scorsa estate, nello specchio di mare antistante Isola delle Femmine, in provincia di Palermo, un ragazzo che rischiava di annegare. Il Premio Orione è organizzato, con il patrocinio dell'Assemblea Regionale Siciliana, dall'associazione culturale MessinaWeb.eu , con la collaborazione dell'Accademia Peloritana dei Pericolanti presieduta dal rettore Salvatore Cuzzocrea, dal Kiwanis Club di Milazzo e Messina.