Siracusa, Reale favorevole alla designazione di Mariarita Sgaralata a consigliere delegato Inda

"La designazione di Mariarita Sgarlata mi vede, come portavoce di Progetto Siracusa, estremamente soddisfatto". Così si esprime Ezechia Paolo Reale.

"Seppur politicamente distanti, nello spirito di chi ama la propria città ed augura per essa il meglio per competenza - scrive in una nota - non posso che apprezzare la caratura di chi come Mariarita Sgarlata si è distinta in questi anni in importanti battaglie per i beni culturali e ambientali per il nostro territorio e la Sicilia. Ecco perché voglio augurare ed augurarmi, presto la presenza di Mariarita Sgarlata all’interno della Fondazione Inda".