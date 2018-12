Noto, cacciatore 63enne denunciato per minacce gravi ed invasione di terreni

Dovrà rispondere di minacce gravi ed invasione di terreni: si tratta di un 63enne di Noto, che è stato denunciato. Il 5 dicembre scorso l’uomo cominciava una battuta di caccia, entrando in terreni privati. Quando il proprietario lo ha invitato ad uscire, il 63enne, asserendo di non danneggiare nulla, arma in pugno,avrebbe minacciato il proprietario. Questo quanto avrebbero accertato le indagini condotte dalla Polizia.

Da qui il ritiro cautelare dei fucili in suo possesso e del porto d’armi.