Siracusa, settore N della gradinata chiuso per la gara con la Casertana

Il settore N della gradinata dello stadio Nicole De Simone resterà chiuso in occasione della partita di campionato tra Siracusa e Casertana in programma il 12 dicembre alle 14,30.

La decisione è stata adottata dalla Questura di Siracusa per ragioni di ordine pubblico vista la presenza di tifosi della Casertana nel settore ospiti.

I titolari di abbonamento del settore N saranno sistemati nel settore M della stessa gradinata.