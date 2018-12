Pachino, a novembre raccolta differenziata al 38%

Un incremento del 33 per cento nella raccolta differenziata a Pachino.

A comunicarlo è il sindaco, Roberto Bruno:"Da giugno – ha dichiarato il primo cittadino– da quando è stata avviata la riorganizzazione della gestione dei rifiuti, grazie al nuovo appalto, all’isola ecologica di via Mascagni, ai controlli del nucleo ambientale della polizia municipale e, soprattutto, grazie alla collaborazione dei cittadini, registriamo una impennata che a novembre ci consente di sfiorare il 38 per cento. Un dato eccellente, se si considera che lo si è raggiunto in pochissimi mesi".

Oltre 260 tonnellate di rifiuti differenziati, a novembre, di cui 132 di biodegradabile, 60 di carta e cartone, 30 di vetro e quasi 24 mila di plastica, per una percentuale di differenziata pari a 37,9.

"A gennaio era al 5,4 per cento – ha sottolineato l’assessore all’Ecologia, Andrea Nicastro - , per poi passare al 19,3 di giugno, mese in cui abbiamo realmente esso mano alla problematica, sino all’ottimo dato di novembre che ci colloca alle porte del 40 per cento".