Siracusa, Gabriella Barone nuovo segretario generale Silp Cgil

E' stata eletta, ieri, per acclamazione, Gabriella Barone nuovo segretario generale Silp Cgil siracusano. Barone, che succede a Luigi Noto, è la prima donna eletta segretario generale provinciale del Silp in Sicilia.

Gabriella Barone è assistente capo coordinatore della Polizia di Stato, in servizio nella questura di Siracusa; milita nella Cgil da 10 anni ed ha sempre ricoperto incarichi di dirigenza.