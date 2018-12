Floridia, 25enne trovato morto in strada vicino al suo scooter incidentato: indaga la Polizia Municipale

Un giovane di 25 anni è stato trovato morto vicino al proprio scooter questa notte tra l'una e l'1,30 in località Mangiapcca, nel territorio di Floridia.

A trovarlo un passante che ha immediatamente allertato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i vigili urbani di Siracusa che dopo aver fatto i rilievi, hanno avviato le indagini del caso per ricostruire la dinamica dell'accaduto.

La vicenda non è ancora del tutto chiara. Questi i pochi elementi resi noti dal Comando della Polizia municipale. Il corpo del giovane è stato trasferito presso l'obitorio locale.