Usa fanno arrestare la leader di Huawei. Cina chiede rilascio

Le autorità canadesi hanno arrestato a Vancouver la direttrice finanziaria della Huawei, Meng Wanzhou, che ora rischia l'estradizione negli Usa dove è in corso un'indagine per accertare se il colosso cinese ha violato le sanzioni all'Iran.

L'arresto della manager, figlia del fondatore della societa', e' destinato probabilmente ad aumentare le tensioni tra Usa e Cina nel campo tecnologico, dopo la recente tregua sui dazi.

La Cina ha chiesto al Canada di rilasciare Wanzhou. Un caso che aggiunge tensione tra Pechino e Washington e che minaccia di complicare i colloqui commerciali.

Venerdi' e' prevista l'udienza in cui il giudice decidera' se rilasciarla su cauzione. In ogni caso e' stata arrestata su richiesta degli Usa, che intendono chiedere l'estradizione.

Huawei, uno dei piu' grandi produttori cinesi di telefonini, e' finita nel mirino delle autorita' americane per timori legati alla sicurezza: l'acquisto e l'uso di telefonini Huawei e' stato vietato nelle agenzie governative.