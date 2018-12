Siracusa, nomine manager sanità: Baio "Tutti zitti all'Ars dal M5S al Pd"

Nessun commento sulle nomine dei manager delle Aziende sanitarie siciliane.

A rompere il silenzio è Salvo Baio, componente della direzione provinciale del Pd: "Sorprende il silenzio del Movimento 5 Stelle - scrive Baio - ma anche il Pd tace, ma il Pd all'Ars tutto è tranne che partito di opposizione. Eppure era lecito aspettarsi da loro almeno una presa di distanza argomentata. Su un punto, a mio avviso, bisognerebbe fare chiarezza: le nomine - chiede Baio - sono state fatte sulla base di criteri di merito o della casacca politica indossata dai manager?"

Baio punta l'indice per mancati interventi sui deputati siracusani all'Ars Zito, Pasqua e Cafeo, ma non risparmia neanche l'assessore regionale siracusano Bandiera, che nei giorni delle nomine era in Israele invece di "difendere la sanità della sua provincia".