Siracusa, costituito il Tavolo tecnico per lo sviluppo del complesso portuale: obiettivo la pianificazione di settore

Cpstituito questa mattina il Tavolo tecnico per lo sviluppo e la sicurezza dei processi economici, della portualitá e della logistica del complesso portuale di Siracusa, che comprende sia il Porto grande che la baia di Santa Panagia.

“Un'importante e condivisa iniziativa - ha dichiarato l'assessore alle Risorse mare, Giusy Genovesi - che ci vedrà coinvolti assieme ad altri Enti e soggetti del cluster marittimo nell’ottica di una modernizzazione del concetto di sviluppo del mare e delle risorse ad esso connesse”.

Il Tavolo è stato istituito dal comandante della Capitaneria di porto, Luigi D'Aniello, che nel nuovo assetto normativo assume un ruolo centrale. Oltre ad enti pubblici, partecipano al Tavolo le agenzie marittime, gli operatori tecnici nautici, le società di servizi e i terminalisti.

“Ho rassicurato il comandante – prosegue l'assessore Genovesi – sulla volontà da parte dell'amministrazione di dare seguito ad un’azione di pianificazione urbanistica di settore, alla redazione del Piano regolatore del porto e del Piano di utilizzo del demanio marittimo. Ho inoltre sottolineato l’importanza del ruolo politico del governo regionale nel processo di pianificazione delle città siciliane sia in termini economici che di sburocratizzazione delle procedure di approvazione dei piani urbanistici, soprattutto quelli di settore".

Il Tavolo tornerà a riunirsi prima delle festività natalizie per un focus sull’andamento dei lavori di completamento della banchina 2 del Porto grande. Successivamente il Tavolo dovrebbe riunirsi ogni 6 mesi o, quando sarà necessario, anche in forma ristretta, per approfondire le tematiche.