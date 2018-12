Augusta, siglata intesa per mettere in sicurezza bretella di accesso al porto

Sottoscritto questa mattina un protocollo d’intesa tra il Libero Consorzio Comunale di Siracusa e l’Autorità di sistema portuale del mare di Sicilia orientale. Alla firma il Commissario straordinario dell’Ente di via Roma, Carmela Floreno e il presidente dell’Autorità portuale, Andrea Annunziata.

Al centro del protocollo, i lavori di rifacimento della bretella, di proprietà del Libero Consorzio comunale di Siracusa, che costituisce l’unica via di accesso al porto commerciale di Augusta.

Il protocollo prevede che l’Autorità di sistema portuale eroghi un contributo al Libero Consorzio comunale per eseguire gli interventi che occorrono per mettere il viadotto in sicurezza.