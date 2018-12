Siracusa, il Comune cerca sponsor per la serata di Capodanno

Pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Siracusa l’avviso per la ricerca di sponsor per la realizzazione della serata di Capodanno.

L’offerta dovrà prevedere una proposta di spettacolo musicale che coinvolga tutte le fasce d’età.

L’Amministrazione fornirà gratuitamente il palco comunale, il suolo pubblico e vari servizi quali la pulizia del sito e la vigilanza dell’area.

Il termine perentorio per presentare le proposte è fissato per le 10 di lunedì 17 dicembre, pena l'esclusione.