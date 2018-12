Siracusa, tentano furto di materiale ferroso in macelleria dismessa: arrestati

Sono stati notati dai Carabinieri, durante un controllo del territorio, a bordo di una moto ape carica di materiale ferroso mentre uscivano dall’area recintata di pertinenza di una macelleria dismessa in zona viale Epipoli. I due sono stati bloccati e controllati. A bordo del mezzo 5 porte da esterno, in alluminio e ferro, varie attrezzature per macelleria per un peso complessivo di 300 chili circa, due biciclette e cavi e tubi in rame dell’impianto elettrico interno ed esterno e delle celle frigorifere, per un peso totale di 35 chili circa.

I due, Concetto Modica (38 anni, siracusano, disoccupato, pregiudicato) e Adriano Caruso (28 anni, siracusano, disoccupato, pregiudicato), sono stati arrestati per furto aggravato di materiale ferroso.

L’intera refurtiva è stata riconsegnata al legittimo proprietario dell’azienda. I due si trovano al Cavadonna.