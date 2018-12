"ReStart, un progetto di Condivisione": parte sabato da Siracusa

Il progetto ReStart, promosso dal movimento Res, partirà da Siracusa sabato 8 dicembre alle ore 10 nei locali dell’Urban Center in via Nino Bixio 1.

“Questo progetto – dichiara l’On. Giovanni Cafeo, coordinatore di RES e promotore del progetto ReStart – si identifica essenzialmente in due aree di competenza, ovvero la sostenibilità dell’azione e la valorizzazione delle risorse umane.”

“Il percorso che affronteremo nei prossimi mesi con ReStart – spiega ancora Cafeo – si collega alla Strategia per lo sviluppo sostenibile 2017-2030 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio il quale, utilizzando l’Agenda 2030 e gli SDGs (goal per uno sviluppo sostenibile) delle Nazioni Unite, riclassifica gli impegni su cinque aree tematiche derivanti dal “modello delle 5P”: Persone, Pianeta, Prosperità, Pace, Partnership. I temi saranno coordinati da 4 giovani: Tiziano Spada, Alba Bellofiore, Stefano Ingallina e Pasquale Saetta”.

Sabato, dopo la presentazione generale del Progetto, si avvierà un primo tavolo di confronto con associazioni di categoria,