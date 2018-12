Noto, furto in abitazione: 17enne collocato in comunità

Finisce in comunità un 17enne di Noto accusato di furto aggravato in abitazione in concorso. La misura cautelare è stata emessa dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Catania.

Il giovane il 27 agosto scorso,insieme a tre maggiorenni, si impossessava di due televisori prelevati da un’abitazione.

Le immagini registrate dagli impianti di videosorveglianza della zona hanno consentito di ricostruire la dinamica del furto e di individuare il minore.