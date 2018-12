Siracusa, truffa ad anziana: consegna denaro e preziosi per evitare arresto del figlio

Si spaccia come appartenente alle forze dell'ordine e si presenta in casa di una signora di 80 anni in via Irlanda. Senza perdere tempo le chiede 5.000 euro per evitare l’arresto del figlio coinvolto, a suo dire, in un incidente stradale.

La donna, impaurita, consegna all'uomo contanti e oggetti in oro ancora in fase di quantificazione. Scoperto che si trattava di una truffa, l'anziana ha sporto denuncia in questura.

La Polizia di Stato ricorda a tutti i cittadini, e soprattutto alle fasce più deboli, di diffidare di coloro che chiedono somme di denaro spacciandosi per appartenenti alle forze dell’ordine o altro e di rivolgersi sempre ai numeri di emergenza.