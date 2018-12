Siracusa, il caso Licia Gioia ieri sera in onda su Chi l'ha visto. VIDEO

Le telecamere di Chi l'ha visto tornano a Siracusa per parlare del caso Licia Gioia, la donna morta nella propria abitazione, dove viveva con il marito e il figlio di lui. L'inviata di Federica Sciarelli intervista i genitori, il marito poliziotto, sul quale pende l'accusa di omicidio. Licia è stata gelata da un colpo di pistola alla testa, esploso dalla pistola di ordinanza. Il poliziotto sostiene che la donna si sia suicidata, ma per la Procura, al momento, non è così. Anche i genitori, nel servizio mandato in onda ieri sera su Rai 3, raccontano la loro verità. Pare che la donna nel pomeriggio abbia anche preparato una torta al cioccolato da mangiare la sera in famiglia, e abbia anche preso appuntamenti per un mese intero, tra cui un appuntamento al centro benessere.

