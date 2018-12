Siracusa, alla Cittedella arriva Juani Mieres numero 8 del ranking mondiale di Padel

Un clinic di alto livello, domenica 9 dicembre al Padel Club Siracusa, alla Cittadella dello Sport.

Protagonista Juani Mieres, argentino con cittadinanza spagnola, numero 8 del ranking mondiale Padel Tour.

Nel 2008, Juani Mieres è stato proclamato campione del mondo di padel in coppia e con Pitu Losada, in Coppa del Mondo in Canada, a Calgary. In quell'anno, ha vinto anche il titolo di Campione di Spagna.

Dopo aver vinto tutto nel circuito della Federazione spagnola di Padel, Juani Mieres si imbarca in una nuova avventura, di arrivare al top nel Padel Pro Tour.

Nel 2013 e arrivato al secondo posto del ranking.