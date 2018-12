Siracusa, Vasquez (Filcams Cgil): "Chiarimenti sull'apertura pomeridiana dello sportello tributi"

Favorevole all'apertura pomeridiana degli sportelli dei tributi del Comune di Siracusa, ma al tempo stesso perplesso sulle modalità con sui Ciclat stia ottemperando alla commessa. A dichiararlo è Alessandro Vasquez Segretario Generale Provinciale FIlcams Cgil di Siracusa.

"Non c'è alcuno stanziamento di fondi ad hoc da parte del Comune - afferma Vasquez - e vorremmo sapere se questo budget finalizzato all’apertura degli sportelli nel solo mese di dicembre sia ad esclusivo onere e carico del Consorzio Ciclat. Vogliamo avere contezza di quali sono le intenzioni e le prospettive future visto che i lavoratori - conclude - sono inquadrati attualmente, come “supporto amministrativo” e non come da formazione ricevuta, ovvero, come operatori polivalenti dei tributi, finzione che svolgono tutt’ora".