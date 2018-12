Siracusa, caso Eligia Ardita: Christian Leonardi condannato all'ergastolo per omicidio e procurato aborto

Christian Leonardi condannato all'ergastolo perchè ritenuto responsabile dell'omicidio volontario della moglie e del procurato aborto della bambina che portava in grembo. Questa la sentenza della Corte d'Assise di Siracusa che condanna Leonardi, in primo grado, per l'omicidio di Eligia Ardita, l'infermiera siracusana di 35 anni, incinta all'ottavo mese di gravidanza, deceduta nella sua abitazione di via Calatabiano il 19 gennaio del 2015.

Oltre all'ergastolo, Leonardi starà in isolamento diurno per tre mesi. A suo carico il pagamento delle spese legali e processuali, risarcimento delle parti civili costituite, 100mila euro ciascuno per i genitori, 50 mila euro ciascuno per i fratelli più spese processuali per le parti civili. Tra 90 giorni saranno depositate le motivazioni della sentenza.

Sospesi anche i termini della custodia cautelare.

Al momento della pronuncia della sentenza grande applauso è esploso da parte dei parenti di Eligia presenti in Aula.