Siracusa, associazioni di categoria unite per rilanciare il tessuto produttivo

Le associazioni di categoria della provincia di Siracusa, Agci, Casartigiani, Cia, Clai, Cna, Confagricoltura, Confartigianato, Confcommercio, Confcooperative, Confesercenti, Confindustria, Copagri e Sicilia impresa hanno costituito una Consulta al fine di rappresentare le istanze del tessuto produttivo siracusano alla neocostituita Camera di Commercio del Sud est e di poter mettere in campo tutte le azioni necessarie per il rilancio della nostra provincia.

E' Elio Piscitello, presidente della Confcommercio di Siracusa, il primo coordinatore designato.

In un contesto di sviluppo moderno e sostenibile, le associazioni che compongono la Consulta, lavoreranno per la costituzione di una rete tra i diversi territori della Sicilia, al fine di attrarre importanti investimenti e poter avviare grandi progetti infrastrutturali comuni e rilanciare i “sistemi di mobilità regionale”: porti, aeroporti, autostrade e ferrovie.