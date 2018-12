Siracusa, venerdì il convegno scientifico su “Qualità e sicurezza in medicina trasfusionale”

Si tiene venerdì 7 dicembre, alle 8, nella Sala Conferenze dell’Avis Comunale di Siracusa, in via Von Platen 40, un convegno scientifico per i medici, gli infermieri e tutti gli operatori del settore sul tema della “Qualità e sicurezza nella medicina trasfusionale”.

L’evento formativo si avvale di relatori di alta levatura e della presenza di responsabili istituzionali della città di Siracusa, come il Sindaco Dr. Francesco Italia e il Dr. Giuseppe Castaldo, Prefetto di Siracusa. A fare gli onori di casa il Dr. Anselmo Madeddu, Direttore Generale ASP 8 di Siracusa, il Dr. Salvatore Mandarà, Presidente Avis Regionale Sicilia e Nello Moncada, Presidente Avis Comunale Siracusa. L’introduzione e la moderazione dei lavori sarà affidata alla Dr.ssa Maria Carmela Pagano, Direttore Emerito di Medicina Trasfusionale e Responsabile Scientifico dell’Avis Comunale di Siracusa e al Dr. Dario Genovese, Direttore di U.O.C. di Coordinamento del Servizio di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale ASP 8 di Siracusa.