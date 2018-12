Vazquez carica il Siracusa: "Fare punti con la Vibonese"

“Abbiamo bisogno di punti, veniamo da un pareggio in casa e dobbiamo dare una scossa per la nostra classifica e il morale”. E’ fiducioso in vista della gara di domenica, in trasferta, sul campo della Vibonese, l’attaccante del Siracusa, Federico Vazquez. “Sarà una gara particolare visti i match della passata stagione quando ero a Troina. Adesso sono al Siracusa e voglio dare – spiega l’attaccante del Siracusa, Federico Vazquez - il massimo per ripagare la fiducia della società. Da parte mia ho cambiato modo di stare in campo e sono convinto di poter dare di più. Voglio fare grandi cose per la squadra e i tifosi che meritano altri risultati”.

Doppia seduta oggi per gli azzurri. In mattinata lavoro atletico fra campo e palestra. Sono rientrati in gruppo Bertolo e Vazquez. Il tecnico, Michele Pazienza, ha suddiviso la squadra in 2 gruppi di lavoro. Alle 15,30 si ritorna in campo per una seduta prettamente tattico.