Augusta, tenta furto in casa: il proprietario lo mette in fuga

Con il volto coperto da passamontagna ed armato di cacciavite, si è introdotto in un'abitazione al piano terra della Borgata ad Augusta, dopo aver forzato la finestra.

Dentro la casa dormiva un'intera famiglia, che è stata svegliata dai rumori creati dal gesto di rovistare in cucina. A scoprire il ladro il proprietario di casa, il quale è stato aggredito dal malvivente per poi scappare. Sul posto i Carabinieri hanno avviato le indagini.