Floridia, mini discarica vicino scuola: segnalazione all'Amministrazione

Scoperta una mini discarica (mobili, divani, elettrodomestici) vicino una scuola di via Fava a Floridia. Sul posto i Carabinieri hanno fatto una segnalazione all’amministrazione comunale per la rimozione e ripristino dello stato dei luoghi. L'abbandono e il deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati e sanzionati dal testo unico in materia di tutela ambientale con una sanzione amministrativa pecuniaria da trecento euro a tremila euro. Se l'abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio.