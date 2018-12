Siracusa, sarà intitolato al giornalista Dino Cartia il parco di piazza Adda

Sarà intitolato al giornalista Dino Cartia il parco di piazza Adda. Lo ha deliberato la giunta comunale accogliendo la proposta avanzata dalla Commissione toponomastica che ha valutato la richiesta avanzata lo scorso anno dall’Assostampa di Siracusa.

“L’ufficialità arriva nel giorno del compleanno di Dino - ha dichiarato il segretario provinciale Prospero Dente - Ho sentito personalmente il sindaco Francesco Italia per ringraziarlo e, attraverso lui, estendere il compiacimento e la gratitudine alla Giunta e all’intera Commissione toponomastica.

Quel luogo rappresenterà un’area di aggregazione dove la memoria della città si farà strumento di crescita per i giovani e per quanti amano Siracusa.”