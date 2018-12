Pachino, 203 mila euro per le Case Popolari di via Mascagni

L’Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità ha emanato il provvedimento con il quale vengono liquidati 203.060 euro a favore dell’Istituto Autonomo per le Case Popolari di Siracusa per i lavori di ristrutturazione delle case popolari di via Mascagni, Gruppo 36 Alloggi, Lotto I, a Pachino.

Lo comunica Vincenzo Vinciullo, ex deputato regionale